هيدي كرم تنشر صورة لوالدتها .. والجمهور : ” نسخة منك .. هذا البدر من ذاك القمر “

نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت هيدي في تعليقها على الصورة قائلة : ” يوميات هيدي وأم هيدي .. أم هيدي وهي متألقة على الصبح كده .. لأ وطلعت بتعرف تتصور كمان .. طالعالي ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي هيدي كرم على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بجمال والدتها وأثنوا عليه .

كما جاءت الكثير من التعليقات التي أشارت إلى وجود شبه كبير بين الأم وإبنتها .

فتضمنت بعض التعليقات : ” جميلة مثلك ” و ” شبهك جدا ” و ” سبحان الله والله فكرتها انتى وعاملة البرنامج اللي بيكبر ” و ” هتبقي شكلها بالظبط لما تكبري يا هيدي ” و ” مامتك قمر ” و ” هذا البدر من ذاك القمر ” .