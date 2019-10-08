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هيدي كرم تنشر صورة لوالدتها .. والجمهور : ” نسخة منك .. هذا البدر من ذاك القمر “

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نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” صورة لوالدتها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت هيدي في تعليقها على الصورة قائلة : ” يوميات هيدي وأم هيدي .. أم هيدي وهي متألقة على الصبح كده .. لأ وطلعت بتعرف تتصور كمان .. طالعالي ” .

وتفاعل عدد كبير من متابعي هيدي كرم على الصورة والذين أبدوا إعجابهم بجمال والدتها وأثنوا عليه .

كما جاءت الكثير من التعليقات التي أشارت إلى وجود شبه كبير بين الأم وإبنتها .

فتضمنت بعض التعليقات : ” جميلة مثلك ” و ” شبهك جدا ” و ” سبحان الله والله فكرتها انتى وعاملة البرنامج اللي بيكبر ” و ” هتبقي شكلها بالظبط لما تكبري يا هيدي ” و ” مامتك قمر ” و ” هذا البدر من ذاك القمر ” .

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#يوميات_هيدي_و_أم_هيدي …. ام هيدي و هي متألقه على الصبح كده 😁😁😁 لا وطلعت بتعرف تتصور كمان !!! طالعالي 😂😂😂

A post shared by Heidy Karam (@heidykaram) on

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