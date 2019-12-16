هيدي كرم توجه رسالة إلى شقيقتها : ” كفاية خلفة “

نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة والتي وجهت من خلالها رسالة إلى شقيقتها الصغرى .
فظهرت الصورة منقسمة إلى جزئين الجزء الأول يضم صورة هيدي كرم مع شقيقتها في طفولتهما .. والجزء الثاني يضم ثلاثة أطفال وهم أولاد شقيقتها .
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When your little sweet sister becomes a mother of three angels 👼….. كفايه كده و حياة ابوكي ما تفحميناش بالرابع 🤪🤪@mayanegarine
وكتبت هيدي في تعليقها على الصورة مازحة : ” عندما تصبح أختك الصغيرة أما لـ 3 ملائكة .. كفاية كده وحياة أبوكي ما تفحميناش بالرابع ” .
لترد شقيقة هيدي كرم قائلة : ” تعليقك على الصورة قتلني ضحك “.. وعلقت هيدي على ذلك فقالت : ” مجنونة وتعمليها ” .