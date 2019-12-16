هيدي كرم توجه رسالة إلى شقيقتها : ” كفاية خلفة “

نشرت الفنانة المصرية ” هيدي كرم ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة والتي وجهت من خلالها رسالة إلى شقيقتها الصغرى .

فظهرت الصورة منقسمة إلى جزئين الجزء الأول يضم صورة هيدي كرم مع شقيقتها في طفولتهما .. والجزء الثاني يضم ثلاثة أطفال وهم أولاد شقيقتها .

وكتبت هيدي في تعليقها على الصورة مازحة : ” عندما تصبح أختك الصغيرة أما لـ 3 ملائكة .. كفاية كده وحياة أبوكي ما ‏تفحميناش بالرابع ” .

لترد شقيقة هيدي كرم قائلة : ” تعليقك على الصورة قتلني ضحك “.. وعلقت هيدي على ذلك فقالت : ” مجنونة وتعمليها ” .