أحيا الفنان التونسي صابر الرباعي، ليلة أمس، حفلا غنائيا ضخما من فقرات حفل “روائع بليغ حمدي”، ضمن فعاليات موسم الرياض في السعودية، برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ.
ابنة صابر الرباعي
وانتشر مقطع فيديو لـ صابر الرباعي قبل صعوده إلى المسرح، حيث فاجأته ابنته الصغيرة بتسجيل صوتي عبرت من خلاله عن حبها لها وشوقها الكبير له، ليسمع صابر التسجيل امام الجميع مبيناً تأثره الكبير بكلام ابنته، اذ أرسل لها تسجيلا صوتيا عبّر لها عن حبه وانه متشوّق ليعود الى تونس ورؤيتها وضمها الى قلبه.
ولفت إلى أن طفلته تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، وردّ على سؤال ما إذا كانت تتابع الحفل بأنها بالتأكيد نائمة لأن الوقت تأخر.
تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وردّ فعل صابر العفوي، ولاحظوا كيف تحول أمام طفلته إلى طفل صغير في غاية الحماس والسعادة، متمنيين لهما السعادة والصحة.
مطربو حفل «روائع بليغ حمدى»
وضم الحفل 6 مطربين في حفل روائع بليغ حمدى من دول مختلفة، وهم: (أنغام، صابر الرباعى، أصالة، ماجد المهندس، نانسى عجرم، مى فاروق) التي استبدلت بالمطرب السعودى «طلال سلامة»، وتم عرض الحفل في اليوم الوافق 9 نوفمبر الجارى على خشبة مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض سيتى، وذلك بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر.
صابر الرباعي يدعم القضية الفلسطينية
أكد النجم التونسي صابر الرباعي أن الشعب التونسي يدعم حق المقاومة الفلسطينية في اللجوء إلى كل الوسائل لاسترداد حقوقه بالقوة.
وقال صابر الرباعي في تصريحات لقناة الجديد اللبنانية: “نحن كشعب تونسي عربي معروف أننا نقف إلى جانب قضيته الأولى وهي القضية الفلسطينية، واستقبلنا منذ سنوات أهالينا من فلسطين في تونس حتى رجعوا إلى أرضهم، وهذا حقهم أن يعيشوا في بلدهم”.
وأضاف: “كشعب تونسي نحن كذلك ندعم دائما المقاومة لاسترجاع أرضهم بكل الطرق والوسائل، لأن الوسائل السياسية لا تفيد، ولازم الإنسان ينزل الميدان ويحاول يسترد ما أخذ منه بالقوة ويسترجعه بالقوة إن لزم الأمر، وهذا ما نشاهده منذ سنوات وليس فقط منذ السابع من أكتوبر”.
كما أكد صابر الرباعي أن قيامه بالتبرع لدعم الشعب الفلسطيني نابع من شعوره بالواجب تجاهه قائلا: “طبعا هذا واجب، ودعم القضية الفلسطينية ليس فقط بالطرق المعنوية ولكن بالدعم المادي أيضا”.
لا نريد دعم ولا بأي شكل من الأشكال من الذين ذهبوا لمهـلـكـة آل سلول مهـلــكـة صهاينة العرب
لمهرجان الشخلعة و شعب فلسطين يعيش حزن و مأساة و أهلنا بغزّة تحت القصف و كل غزّة الأبية و أهلها الأبطال يُبادون يومياً بسبب قصف جيش الإحتلال الصهيوني المجرم القذر .
ألا ترون المجازر اليومية ؟ ألا تهتز مشاعركم ألا تستقيظ ضمائركم ؟؟
أنا أشك ان لكم قلوب يا من ذهبتم تنافقون و تتسولون الريال السلولي ، هل ستموتون من الجوع لو كنتم رفضتم الذهاب لمهرجان الخزي و العار ؟؟؟
شهر أو ٢ وحتى ٣ توقف عن الغناء و الشخلعة لن يسبب لكم الفقر و الجوع يا مرتزقة الفن !
فنانون نعم والله إنكم تتفننون ب النفاق و الذُل و الخضوع لعصابة صهاينة العرب الذين عرفوا كيف يستدرجوكم بكامل ارادتكم بالريال و الدولار فهم يعرفون رخصكم و بيعكم شرفكم و ضميركم و انسانيتكم و كرامتكم من أجل حفنة ريالات !
ثمنكم رخيص جداً اقسم بربي .
كرامتنا كفلسطينين لا ثمن لها و الله إنها تُدّرس
للكون كله ، و اقسم بربي لن ننسى شيء ولن ننسى كل المواقف و لن ننسى من معنا ومن ضدنا
و حذاء الفنان المصري محمد سلاّم أطهر و أشرف من كل الحثالات الذين يقدمون فن النفاق و التسول و الاسترزاق الرخيص على حساب دم الفلسطينين و أشلاء أطفال فلسطين
على مسارح الفسق و الفجور و الخيانة على أرض الحرمين .
انتم لستم سوى مجموعة حثالات زبالات فنكم رخيص و لقمتكم مغمسة بالدم الفلسطيني.
مبارك عليكم و لكم سقوطكم بمستنقع الدعـــارة و الفجور و الصهينة والخيانة و انعدام الضمير وفقدان الكرامة و الرُخص و الإبتذال و اقسم ان
مشاركتكم هناك هي وصمة خزي و عار ستلازمكم
للأبد .
ماذا تقول أنت؟