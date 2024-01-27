كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، توقعات جديدة للفنان تامر حسني والفنانة المغربية بسمة بوسيل.

ليلى عبداللطيف تتوقع عودة بسمة بوسيل وتامر حسني

قالت سيدة التوقعات خلال لقائها ببرنامج مع برنامج “et بالعربي”: “إن بسمة بوسيل هي الشريكة المثالية لتامر حسني، فهي تشبهه في روحه وقلبه، وهما يكمل بعضهما البعض، ومن المتوقع أن يعودا إلى بعضهما البعض يوما ما”.

توقعها طلاق ياسمين والعوضي

وعن إثارتها الجدل بتوقعاتها للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، أوضحت: “أنا لست منجمة ولا علاقة لي بالأبراج والنجوم، وما أتوقعه هو مجرد إلهام وإحساس، ولا أهتم بما يقوله الآخرون عن التنجيم، وترديد البعض مقولة كذب المنجمون ولو صدقوا أو صدفوا، لأنني شخصيا أرددها”.

انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن تامر حسني في شهر أبريل/نيسان الماضي، من خلال منشور عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وقالت حينها: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بيننا كل ود واحترام.. ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير.. آمين يارب”.

ليرد تامر حسني على منشور بسمة بوسيل: “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم”.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبداللطيف خبيرة الأبراج اللبنانية الشهيرة، باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وخاصة بعد توقعاتها بانفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، بعدما علق «العوضي»، على توقعاتها قبل أيام مؤكدا أنه لم يشغل نفسه بأي كلام: «كذب المنجمون ولو صدقوا»، لتتحقق نبوءاتها بعد أيام قليلة.

ولدت ليلى عبداللطيف في بيروت، درست في مدرسة داخلية مع شقيقتها هند وسناء حتى حصلت على البكالوريوس، وشغلت العديد من المناصب، لكنها تهتم بعالم الأبراج وذاع صيتها منذ سنوات، إذ كان الدها كان يشعر بالأشياء قبل حدوثها، وبدأت هي تشعر بالأشياء لتسلك طريق عالم الأبراج.

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