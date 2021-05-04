خضعت الفنانة البحرينية هيفاء حسين وزوحها الفنان الاماراتي حبيب غلوم لجلسة تصوير جديدة بمناسبة ذكرى زواجهما الذي يصادف اليوم الاربعاء الرابع من شهر مايو.

ونشرت هيفاء حسين الصور التي ظهرت فيها بفستان الزفاف عبر حسابها على انستغرام حيث كتبت “4/5/2010 كل عام وانت بخير وصحة وسلامة حبيب غلوم”.

يذكر أن هيفاء حسين قد رزقت بتوأم في نهاية عام 2019 بعد قرابة الـ10 سنوات من زواجها من المخرج الإماراتي حبيب غلوم،

وكانت هيفاء حسين قد دافعت عن زوجها، منذ فترة، حيث قالت: “متزوجة واحد مخليني ملكة.. يحترمني ويقدر مشاعري ويحسسني بكياني كزوجة وامرأة في حياته.. متزوجة واحد محسسني بسعادة مالها مثيل.. متزوجة رجل بمعنى الكلمة.. متحمل للمسؤولية وما عمري حسيت نفسي وحيدة وما عندي رجل يكون سند لي .. هذا هو الرجل الحقيقي مو بالعمر ولا بالشكل انما بالفعل..”.