نشرت الفنانة البحرينية ” هيفاء حسين ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة برفقة إبنها ” سعد ” من زواجها الأول .

وظهر سعد في الصورة شابا وعبرت هيفاء حسين من خلالها عن إشتياقها له بشكل كبير .

فكتبت في تعليقها عليها قائلة : ” مشتاقة لك قد الصحاري والبحر ” .

وتفاعل المتابعون على الصورة بشكل كبير والبعض منهم أعرب عن مفاجئته من كبر عمر إبنها حيث أشار عدد من المتابعين إلى إنها تبدو بجانبه كشقيقته وليست والدته .

يذكر أن هيفاء حسين تزوجت مرتين الأولى من والد إبنها سعد وهو من خارج الوسط الفني ولكنهما انفصلا بعد ذلك .. والثانية في عام 2010 حيث أعلنت عن زواجها من الممثل الإماراتي ​حبيب غلوم ورزقت منه بتوأم .