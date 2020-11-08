كشفت الفنانة البحرينية هيفاء تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح مطمأنة جمهورها ومحبيها أنها خرجت من العناية المركزة بعدما كانت قد دخلتها قبل يومين.

وأكدت هيفاء حسين أن الحالة الصحية لانتصار الشراح أصبحت أفضل من ذي قبل، على أن تخرج من المستشفى خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت الممثلة البحرينية عن الفنانة سماح الكويتية كانت في زيارة إلى الشراح، تلك التطورات الصحية، ونشرت صورتها عبر حسابها على إنستغرام، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “الحمدلله رب العالمين .. الفنانة انتصار الشراح طلعت من العناية وحالها افضل من السابق وكلها ايام ويرخصونها … الحمدلله على سلامتج الغالية واجر وعافية يا رب .. الخبر مأخوذ من حساب اختي سماح”.

بينما كتبت الفنانة سماح التي التقطت سيلفي مع انتصار الشراح من غرفتها بالمستشفى: “الف الحمدلله الف الحمدلله الف الحمدلله على سلامتج ياام سالم.. الحمدلله على نعمة الصحة والعافية .. بفضل من رب العالمين ودعواتكم اختي وحبيبتي الفنانة انتصار الشراح طلعت من العناية وودوها الغرفة واهي بخير وصحة وانشالله بعد جم يوم تطلع من المستشفى الحمدلله وهم دعواتكم ياحبايبي”.

ودخلت انتصار الشراح إلى العناية المركزة قبل يومين، وذلك بعد مضاعفات إجراء عملیة إزالة تقرحات في الأمعاء، وكشفت الكاتبة مریم القلاف عن أن الفنانة الكویتیة تعاني من مشاكل في الكلى ولدیھا الضغط والسكري، وھو ما تسبب بھذه المضاعفات التي أدت لسوء حالتھا الصحیة وإدخالھا إلى العنایة المشددة.