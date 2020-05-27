نشرت الفنانة البحرينية هيفاء حسين صورا جديدة لابنتها جواهر وذلك بعد ا ن كانت قد نشرت صورة لتوأمها اول ايام العيد.

وقد ظهرت هيفاء حسين مع طفلتها جواهر بنفس الفستان وعلقت كاتبة: “انا والعسولة جواهر مطقمين ومساءكم عسل”.

وكانت هيفاء حسين قد شاركت متابعيها بأول صور واضحة لتوأمها بعد أن كانت تخفي ملامحهما إلا أنها حرصت على معايدة الجمهور بعيد الفطر بطريقة مميزة من خلال لقطات لطفليها.

وظهرت هيفاء حسين وزوجها حبيب غلوم مع طفليهما في صورة عائلية، وعلقت بدورها عليها قائلة: “كل عام وانتو بخير وعساكم من عوادة”، كما نشرت صورة أخرى تجمعها مع طفلتها جواهر وهما تطلان بنفس إطلالة العباءة، وعلقت على اللقطة العفوية قائلة: “الطفولة حياة الروح وروح الحياة”.

وكانت هيفاء حسين تحرص لعدة شهور على عدم كشف ملامح طفليها، إلا أنها تخلت عن قرارها بعد أن أتما الـ 6 شهور، لتعايد محبيها بطريقة مميزة بالكشف عن صور توأمها لأول مرة.