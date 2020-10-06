شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها عبر حسابها على انستغرام، بمجموعة من الصور الجديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة أنثوية.

وظهرت “هيفاء وهبي” في الصور، التي جاءت من مسلسل “أسود فاتح” وتجسد من خلاله شخصية “رانيا”، وهي مرتدية بدلة بيضاء اللون، أظهرت أناقتها وأنوثتها، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، مع وضع “المكياج” المناسب.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور، كاتبة: “متخليش قلبك أبيض عشان الأبيض بيتبهدل بسرعة”.







وتفاعل متابعو هيفاء وهبي في التعليقات: “ملكة”، “القمر”، “ملكة بالأبيض”، “ربي يسعدك ويفتحلك أبواب الجنة”.

من ناحية أخرى، جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشيخ زايد حبس محمد وزيري، لمدة 15 يوما، على ذمة القضية التي يواجه فيها اتهامات بالنصب على المطربة هيفاء وهبي. كانت النيابة العامة أمرت بحبس “وزيري” على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسه.