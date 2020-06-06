نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” علقت من خلالها على هاشتاج ” تويت في حب هيفاء ” الذي أطلقوا جمهورها وتصدر موقع التغريدات .

حيث قام الجمهور بنشر صورا ومقاطع فيديو لها على صفحاتهم الخاصة مع كتابة الهاشتاج .

ووجهت هيفاء وهبي الشكر في تغريدتها إلى محبيها وجمهورها فكتبت قائلة : ” كنت بعرف كتير منيح إنكم بتحبوني بس اليوم حسيت حالي عم بنحب لأول مرة ” .

وتابعت : ” ما بعرف شو هو هالشي اللي حسيته يمكن لأنه المفاجآت حلوي بدون مناسبة أو سبب .. أو يمكن لأنه اللي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق .. شكرا من قلبي على هاشتاج تويت في حب هيفاء ” .