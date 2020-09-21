نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” صورة لأحد الملصقات الدعائية لمسلسلها الجديد ” أسود فاتح ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” .

وكتبت في تعليقها على الصورة ترويجا عن شخصيتها بالمسلسل قائلة : ” أنا رانيا خطاب كنت عايشة حياة سعيدة وناجحة في أول قصتي مع ” أسود فاتح ” ولكن اللي يقول لك هعيش وأموت معاك قول له أنت كذاب ” .

وأشارت هيفاء وهبي إلى أنه من المقرر عرض المسلسل في 27 من شهر سبتمير الجاري .

يذكر أن مسلسل ” أسود فاتح ” بطولة كلا من هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف .. ومن تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل .