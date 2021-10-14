شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها أطلت خلالها بإطلالة جريئة من دبي حيث تتواجد حاليا.

ارتدت هيفاء وهبي، في الصور التي نشرتها عبر حسابها على انستغرام، فيها روب استحمام أبيض اللون، داخل أحد فنادق مدينة دبي الإمارتية.

ووجهت هيفاء وهبي التحية الى متابعيها من خلال التعليق علي الصور حيث كتبت:” صباح الخير علي الناس الغير”.

هذا و تتواجد تستعد النجمة هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي في الامارات في مدينة دبي ذلك في 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حيث يشاركها في الحفل الفنان وائل كفوري .

ومن المنتظر أن تقدم هيفاء وهبي أحدث أغانيها خلال الحفل وبعد من أغانيها المتميزة حيث يترقب الجمهور العربي هذا الحفل ، حيث تحظى هيفاء وهبي بشعبية كبيرة في الخليج والدول العربية .