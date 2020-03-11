هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة احتفالا بعيد ميلادها الـ 48

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها في حفل عيد ميلادها الـ 48.

واختارت هيفاء وهبي لهذه المناسبة فستانا من تصميم دار أزياء أليكسندر فوتيه Alexandre Vauthier.

ونسقت هيفاء وهبي الفستان البرتقالي القصير مع حذاء أخضر اللون وجوارب طويلة أسفل الفستان باللون الأسود، وارتدت شعرا مستعارا بغرة قصيرة.

وكانت هيفاء وهبي قد نشرت سابقا مقاطع فيديو من احتفال فريق عمر مسلسل “اسود فاتح” بعيد ميلادها.