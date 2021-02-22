عبرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها عن الحكم الذي صدر أمس ضد مدير اعمالها السابق محمد وزيري والذي قضى بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ بتهمة النصب والاستيلاء، مع التعويض المدني والزامه بالمصاريف واتعاب المحاماة، والتحفظ على أمواله وجميع ممتلكاته.

ونشرت هيفاء وهبي عبر حسابها على تويتر نص الحكم وعلقت كاتبة: “الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء شكرا للقضاء المصري العادل.. ما النصر الا من عند الله والحمدلله”.

الحكم في قضيتيّ النصب والاستيلاء

شكرا للقضاء المصري العادل

ما النصر الا من عند الله والحمدلله pic.twitter.com/0uCXMtzvXz — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) February 22, 2021

كما توجه المستشار ياسر قنطوش، محامي هيفاء وهبي، بالشكر إلى القضاء المصري، وقال: “الحمد لله، وشكرا للقضاء المصري، ولسه فيه قضايا وأحكام تانية، إن شاء الله حقك يعود كاملا.. شكرا لثقتك”.

شكرا من القلب يا احلى مستشار يعطيكن الف عافية و #مبروك_هيفاء — Rana HW (@RanaHW) February 22, 2021

وكان محامي هيفاء وهبي قال إنه بعد رفض محكمة أسرة قصر النيل دعوى إثبات زواج محمد وزيري من هيفاء وهبي، يعتزم رفع دعوى تشهير وتعويض بمبلغ مالي كبير بسبب الإضرار بسمعة الفنانة في ضوء تصريحات وزيري لوسائل الإعلام المصرية والعربية عن علاقتها بهيفاء.

وأوضح أن النيابة العامة بالشيخ زايد تسلمت تحريات مباحث الأموال العامة النهائية في البلاغ المقدم من هيفاء ضد مدير أعمالها بالاستيلاء على 63 مليون جنيه، وأمرت النيابة العامة حبس مدير أعمالها 4 أيام على ذمة التحريات بالواقعة، وجدد له قاضي المعارضات 15 يومًا ثم تمت إحالته إلي المحاكمة التي انتهت بالحكم عليه بالسجن 5 سنوات.