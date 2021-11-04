ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عقب إحيائها حفلاً في مدينة بورسعيد وهي تقف أمام عربة لبيع الترمس، مما أثار الجدل حول ذلك.

وحرصت هيفاء على توثيق رحلتها إلى مدينة بورسعيد عبر خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام فنشرت مجموعة من الفيديوهات لها من شباك السيارة للبحر والميادين هناك، وأيضاً لوجبة الغداء التي أعدّتها (الحاجة أم فاطمة).

كما وجهت هيفاء رسالة إلى جمهور بورسعيد، حيث قالت : “إمبارح اتعرفت على أحلا وأجمل ناس في بورسعيد، من حفل إطلاق سلسلة فنادق هلنان العالمية بور فؤاد مصر ولبست أخضر عشان النادي المصري، وركبت المعدية ونزلت الشارع أتعرف عليها وأتصور في شوارعها وشفت حب الناس الحلوة وأكلت من أيادي ست الكل، شكراً بورسعيد أنت راجعالك تاني”.

وكانت هيفاء وهبي قد أبهرت الحضور الذي احتشد لمشاهدة وسماع فنانتهم المفضلة، بفستانها الأخضر الطويل من الساتان والذي بدت فيه تشبه السندريلا.

وجاءت قصة فستان هيفاء وهبي مفتوحة عند الصدر وتميز عند خصره بحزام براق من الخرز، ومن الخصر نزولاً بفتحة وبطبقة ثانية فوقها عند تنورته، أما من الخلف فتدلى من الخصر نزولاً قطعة قماش مزمومة أضافت له سحراًَ.