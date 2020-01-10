هيفاء وهبي تثير غضب السوريين بتغريدة على نجاة نانسي عجرم من واقعة سرقة منزلها

تعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، إلى هجوم من جانب الآلاف، عبر حسابها على موقع “تويتر”، بسبب تغريدة علقت فيها على نجاة نانسي عجرم وأسرتها من واقعة سرقة منزلها.

وكانت وهبي غردت قائلة لعجرم: “ألف حمد لله على سلامتك حبيبتي، إنت وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر، ويا ريت كل هالأشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان”.

الف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram

انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر 🙏🏻

ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان ! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 5, 2020

وأثارت تغريدة هيفاء وهبي غضب الآلاف عبر موقع التغريدات الشهير، واعتبروها أنها تحمل نزعة عنصرية، وكان من أبرز المهاجمين لها، الممثل والكاتب السوري طلال مارديني، الذي عبر عن غضبه من تغريدة المطربة اللبنانية.

ورد مارديني على هيفاء وهبي، عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “بوعدك انو رح يفلّو، وبوعدك يا ست إذا لا سمح الله دار الزمن ما رح نقلكن فلو، نحنا هيك تربينا بعاد عن العنصرية، ويا ست حابب قلك شي إنو إباحيتك المعروفة كمان اسمها إجرام، وتحويل اللي بياكل حق عمالو والقاتل والمجرم لَبطل إجرام”.