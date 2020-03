هيفاء وهبي تحارب كورونا بطريقة مبتكرة.. كندة علوش تعلق: “والله ما في أهضم”!

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أوّل فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها:

“أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona “.

What song 🎼 would you sing when washing your hands? 👏🏻 #covid_19

الوقاية من #كورونا 😷 بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona 👀🎤 pic.twitter.com/84NzCNXiuD

