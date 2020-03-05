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هيفاء وهبي تحارب كورونا بطريقة مبتكرة.. كندة علوش تعلق: “والله ما في أهضم”!

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هيفا وهبي

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أوّل فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها:

“أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona “.

وقد تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: “والله مافي أهضم من هيفا وهبي”.

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