هيفاء وهبي تحارب كورونا بطريقة مبتكرة.. كندة علوش تعلق: “والله ما في أهضم”!

اختارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أن تكون أوّل فنانة عربيّة تطلق تحدّياً على مواقع التواصل الإجتماعي يجمع بين التوعية من فيروس كورونا والمتعة، فسألت متابعيها:
“أي أغنية من أغنياتي تختارون لغنائها أثناء غسل ايديكم؟ الوقاية من كورونا بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي haifavscorona “.
What song 🎼 would you sing when washing your hands? 👏🏻 #covid_19
الوقاية من #كورونا 😷 بغسل اليدين ممكن تكون ممتعة، بتحدّي #haifavscorona 👀🎤 pic.twitter.com/84NzCNXiuD
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 4, 2020
وقد تفاعلت الفنانة السورية كندة علوش مع مبادرة هيفاء وهبي حيث كتبت: “والله مافي أهضم من هيفا وهبي”.
والله مافي أهضم من هيفا وهبي 😂😂❤️❤️ #haifavscorona @HaifaWehbe https://t.co/H2hfG1J5Nn
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) March 4, 2020