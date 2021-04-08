شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على انستغرام بمجموعة صور جديدة من احدث جلسة تصوير خضعت لها بمناسبة بداية فصل الربيع.

وتألقت هيفاء بإطلالة ناعمة، إذ ارتدت فستان قصير فوق الركبة باللوني الموڤ والبينك كما حملت سلة من البيض على ذراعها وامسكت ببيضة بيدها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين.

كما نسقت مع إطلالتها، حذاءً باللون الأسود، وارتدت مجوهرات مكونة من أسورة، وخاتم.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور محتفلة بقدوم فصل الربيع وسألت متابعيها: “مين بيحب فصل الربيع متلي؟”لتأتيها بعض الاجابات على الشكل التالي: “مين بيحب هيفاء متلي ؟” و “والله انتي الحلا الي بالربيع و بكل فصول السنة ناوية تكملي علينا اليوم بهالجمال ”.

ويذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل “أسود فاتح” وهو بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وأحمد شامي، وشريف سلامة وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.