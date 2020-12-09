نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أعلنت من خلاله عن رفضها التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد باللقاح الذي تم الإعلان عنه مؤخرا من جانب شركات عالمية .

فكتبت هيفاء وهبي في منشورها مبررة سبب رفضها ومعربة عن خوفها وشكوكها تجاه هذا اللقاح قائلة : ” 40 سنة أبحاث مستمرة ومفيش علاج للإيدز .. وعلى الأقل سنتين أبحاث ومفيش علاج للسرطان ” .

وتابعت : ” وأبحاث مستمرة ومفيش علاج للبرد العادي .. ودلوقتي في أقل من سنة عملت علاج لفيروس كورونا وعايزني أخده ؟ .. شكرًا بس لأ مش هاخده ” .