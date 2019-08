هيفاء وهبي تطرح “شاغلة كل الناس”.. واليسا تدعمها!

أصدرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ اغنيتها الجديدة “​شاغلة كل الناس​” وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية.

وتقول كلمات أغنية “شاغلة كل الناس”: “أنا أكتر حدة بيتقال عنها كلام وخلاص.. وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس.. وانت بعيد شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه.. والكلمة اللي بتطلع مني يعملوها افيه”.

وقد اعادت النجمة اليسا نشر تغريدة هيفاء وهبي التي اعلنت فيها طرح اغنيتها الجديدة

My new single #ShaghlaKolEnnas 🎶 is out now accross all streaming and download platforms 📲🔥

It's yours! Enjoy it 😉

استمعوا الآن إلى #شاغلة_كل_الناس 🎶

على جميع التطبيقات📲🔥 pic.twitter.com/PFE1VXUeYw

— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) August 19, 2019