هيفاء وهبي تطرح “شاغلة كل الناس”.. واليسا تدعمها!

أصدرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ اغنيتها الجديدة “​شاغلة كل الناس​” وذلك على جميع التطبيقات الموسيقية.

وتقول كلمات أغنية “شاغلة كل الناس”: “أنا أكتر حدة بيتقال عنها كلام وخلاص.. وحكاية بتطلع كل يومين ولا ليها أساس.. وانت بعيد شوفوا ضحكت شوفوا بصت شوفوا لبست ايه.. والكلمة اللي بتطلع مني يعملوها افيه”.

وقد اعادت النجمة اليسا نشر تغريدة هيفاء وهبي التي اعلنت فيها طرح اغنيتها الجديدة

كما اعادت اليسا نشر تغريدة تتحدث عن صداقتها مع هيفاء وهبي قالت فيها سارة العسراوي: “هيفا وهبي أثبتت مدى احترامها وحبها لإليسا، صداقتهما ليست مصلحة إنما صداقة نابعة من القلب إلى القلب، أراقب هيفا وحزنها على قرار اليسا. ترفض وتتمرد وتحث جمهور اليسا على التحرك أكثر ورفع الصوت عاليًا. دامت هذه الصداقة في وسط فني مليء بالمصلحة والخداع”