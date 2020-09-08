تضامنت النجمة هيفاء وهبي مع الشعب السوداني تفاعلاً مع المأساة الّتي تسبّبت بها الفيضانات وأودت بحياة العشرات ودمّرت آلاف المنازل، واستدعت إعلان حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر.

ودوّنت هيفاء وهبي تغريدةً عبر حسابها المُوثّق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قائلةً:”اللهم ألطف بشعب السودان. قلبي مع من خسروا بيوتهم، وخالص التعازي لعائلات الضحايا. من قلبي سلام للخرطوم”.

واستخدمت هيفاء خاصيّة “الهاشتاغ القابل للنقر” لوسم “نقف مع السودان” باللغتين العربيّة والأجنبيّة، لتشجيع متابعيها على التغريد تضامناً مع السودان وشعبه.

بالمقابل، علّقت هيفاء وهبي على حرائق سوريا المُستمرّة منذ أيام، والّتي التهمت مناطق شاسعة في اللاذقية وحماة وحمص بسبب ارتفاعٍ كبيرٍ في درجات الحرارة ونقص بالإمكانيات يحول دون إخمادها.

فغرّدت هيفاء بالقول “الله يحمي سوريا وشعبها من كلّ شر، وتنطفي الحرائق بسرعة. ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا. حرام الي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا!”.

وختمت وهبي تغريداتها التضامنيّة بعبارة “الكوارث كتيرة ووجع الشعوب العربية واحد”، وهاشتاغ “سوريا تحترق”.