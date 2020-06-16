نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” تغريدة لها عبر حسابها على موقع ” تويتر ” كشفت من خلالها عن كواليس ما حدث في أولى جلسات قضية إثبات الزواج التي رفعها ضدها مدير أعمالها السابق ” محمد وزيري ” .

فكتبت هيفاء وهبي ساخرة من تأجيل جلسة القضية وقالت : ” بتاريخ 2/6/2020 كانت جلسة إثبات الزواج الي رافعها م.و بمحكمة الاسرة .. حضر المحامين ولم يبرز محاميه أي مستند رسمي ولاحتى شهود ” .

وتابعت : ” وقال عقد الزواج انسرق !! القاضي رد إن السرقة مش صلاحيات محكمة الاسرة وفجأة محاميه قاله معايا عقد وطلب تأجيل الجلسة خوفا من تحويلها للحكم وتأجلت لليوم ” .

يذكر أن محمد وزيري كان قد أقام دعوى لإثبات زواجه من هيفاء وهبي وذلك بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تتهمه فيها بسرقة 63 مليون جنيه منها .