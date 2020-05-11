كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن المسلسلات التي تشاهدها خلال الموسم الرمضاني الحالي مبدية إعجابها بمسلسل “خيانة عهد”، بطولة الفنانة المصرية يسرا.

ونشرت هيفاء وهبي عبر خاصية “القصص القصيرة” عبر حسابها على “إنستغرام” مقتطفات من بعض مشاهد من مسلسل “البرنس” و “بـ 100 وش” غير انها كشفت ان مسلسلها المفضل هو “خيانة عهد””.

تجدر الإشارة إلى أن يسرا تعود إلى عشاق الدراما الرمضانية هذا العام بمسلسل “خيانة عهد” الذي يمنحها البطولة المطلقة للمرأة التي تكافح من أجل استقلالها ومستقبلها ورعاية ابنها الوحيد والخروج به من الأزمات التي يتعرض لها أبناء جيله، إضافة إلى ما يحاك حولها من مؤامرات جراء حقد دفين من قبل أقارب يظهرون المودة ويضمرون العداوة.

“خيانة عهد” من تأليف أحمد عادل سلطان، سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج سامح عبدالعزيز. يشارك يسرا في أداء الأدوار: حلا شيحا وسلوى عثمان وعبير صبري وجومانا مراد وخالد سرحان وبيومي فؤاد وخالد أنور وآخرون.