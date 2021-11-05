كشفت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، كواليس صورتها التي أحدثت ضجة واسعة إلى جانب عربة ترمس في مدينة بورسعيد المصرية، خلال جولتها في المحافظة المصرية.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات تلفزيونية، عن سبب اختيارها لعربة الترمس لالتقاط الصورة الشهيرة: ”هي حاجة طلعت طبيعيّة، وحسيتها من معالم الشارع اللي كنت بتمشّى فيه، فحبّيت أتصوّر جنبها ومكنتش أعرف أني ممكن أكون سبباً أنها تبقى عربيّة مميّزة، هي جات صدفة طبعاً“.

وأضافت هيفاء وهبي: ”أنا حبّيت جداً بورسعيد وحبّيت بعد الحفلة أنّي أتعرّف عليها اكتر واتصوّر في شوارعها، ولفتني شكل وجمال عربية الترمس بالطريقة اللي مهتم بيها صاحب العربيّة، وقالولي مش عايز يبيع عليها ترمس تاني ويخليها كده ذكرى“.

كما كشفت، أن زيارتها لمدينة بورسعيد هي الأولى لها، قائلة: ”عندما تمّ التواصل معي لإحياء الحفل رحّبت جداً بالفكرة“، خاصة أنّه تم اختيارها بالاسم من دون سواها.

وقالت هيفاء وهبي: ”عندما زرتها، فرحت بهذا القرار لأنني لمست حباً غير عادي بالإضافة الى الاستقبال والترحيب.. شفت حبّ جديد، تحسّ كده انّك أوّل مرّة بتتحبّ من ناس أوّل مرة بشوفهم، ناس حقيقيين بيعرفوا يعبّروا من غير تكلّف“.

وأضافت: ”كان في حبّ ظاهر جداً، وعايزة ارجعلها تاني. واللي حصل انو كتير جالي حفلات من بعد الحفلة دي، حابين اننا نرجع نعيد الحدث الجميل اللي حصل“.

وأعلنت هيفاء عن عزمها العودة إلى بورسعيد، بعد أن تلقت المزيد من العروض لإقامة الحفلات هناك، قائلةً: ”عايزة أرجع تاني… حب الناس ده أنا أسافِر له من بلاد بعيدة“.