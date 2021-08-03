تنشط الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مؤخرا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر نشرها صور بشكل شبه يومي من سلسلة جلسات تصوير خضعت لها مؤخرا.

وفيما يلي نرصد لكم اخر اربعة اطلالات لهيفاء وهبي خطفت من خلالها الانظار وتصدرت مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي احدث هذه الاطلالات ظهرت هيفاء وهبي بإطلالة جريئة لافتة ، مرتدية فستان مكشوف باللون الازرق، و حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض.

وكانت هيفاء وهبي قد خطفت الانظار قبل ذلك بصور ظهرت فيها بجانب سيارة فيراري مرتدية فستانا مصمما من القماش المطاط المصنوع من جلد الفهد.

كما نشرت هيفاء وهبي أيضا صورا ظهرت فيها بجامبسوت باللون الذهبي واختارت معه حذاء ذو كعب عال باللون الأحمر.

وكانت هيفاء قد عايدت جمهورها بعيد الاضحى بإطلالة صيفية مفرحة ظهرت فيها بفستان قصير في الطبيعة الى جانب دراجة هوائية.