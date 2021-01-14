أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل “حرب أهلية” عن اعتذار الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العمل وبدء البحث عن بطلة جديدة وذلك بعد الاعلان مسبقا عن التعاقد مع النجمة اللنبانية لمشاركة البطولة مع النجمة المصرية يسرا.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “حرب أهلية” أعلنت منذ شهر عن ترشيح المخرج سامح عبد العزيز للنجمة هيفاء وهبي لتشارك الفنانة يسرا بطولة العمل، وبعد أسبوعين تم إعلان الاتفاق مع هيفاء التي التزمت الصمت في المرتين، ولم تنشر كلمة واحدة عن استعدادها لمشاركة يسرا بطولة المسلسل.

وأوضح المنتج المصري جمال العدل في تصريحات أن هيفاء اعتذرت عن المشاركة بسبب ارتباطها بحفلات في أميركا إضافة إلى تخوفها من توقف الرحلات الجوية بين مصر وبلدها لبنان بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد، مشيراً إلى أن فريق العمل يبحث عن فنانة بديلة لهيفاء في المسلسل المقرر عرضه في الماراثون الدرامي الرمضاني، وفق (زهرة الخليج).

وكان من المقرر أن تجسد هيفاء في المسلسل دور ضرة الفنانة يسرا، وهو من تأليف الكاتب أحمد العدل وإخراج سامح عبدالعزيز.