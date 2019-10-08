هيفاء وهبي تنشر بوستر “أشباح اوروبا”

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي البوستر التشويقي الأول لفيلم “أشباح أوروبا” الذي تقوم ببطولته.
يذكر ان هذه المرة الثالثة التي يتم بها تعديل اسم الفيلم من “حجر الإسكندر” و”عقد الخواجة” إلى الاسم الجديد “أشباح اوروبا”.
الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج مدير اعمالها السابق محمد الوزيري.
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#Repost @renegades_of_europe • • • • • • البوستر التشويقي لفيلم #أشباح_أوروبا إنتاج : Snapers Production بطولة : هيفاء وهبي – أحمد الفيشاوي – مصطفى خاطر قصة : كريم فاروق | سيناريو وحوار : أمين جمال – محمد أبو السعد – شريف يسري إخراج : محمد حماقي. #أشباح_أوروبا #سينما #فيلم #تشويقي #أكشن #مغامرات #تمثيل #أوروبا #مصر . 👉🏻 #soon #renegades_of_europe #movie #film #cinema #action #adventure #scene #acting #action #instamovies #europe #egypt #staytuned 🎬🎞 @muhammedwaziry @haifawehbe @moustfakhater @fishawyofficial