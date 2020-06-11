خرجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن صمتها بطريقة مفاجئة، مهددة بالبوح ببعض الأسرار التي كانت تكتمها لفترة دون ان تحدد ما هي وان كانت على علاقة بمدير اعمالها السابق محمد الوزيري

وقالت هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “صباح الخير، أحتاج ان اتكلم، هناك بعض الأمور التي لا يمكنني ان ابقى صامتة حولها”.

وتابعت بطريقة غامضة قبل أن تغيب مجدداً عن حسابها: “الوقت المناسب هو الوقت الصحيح”.

Good morning my dear followers

I need to talk

There are some things that i can't remain silent about!!

The most appropriate time is the right time!! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 11, 2020

يذكر ان هيفاء وهبي كانت قد نفت في وقت سابق ادعاءات مدير اعمالها السابق محمد الوزيري بعد إقامة الأخير دعوى قضائية لإثبات زواجها منه قائلة “ادعاء إثبات زواج المدعى عليه م.و، هو كلام عارٍ عن الصحة، وسأتخذ بعد انتهاء الإجازة القضائية، الإجراءات القانونية ضد من قام بهذا التشهير وسوف ننتظر نتيحة التحقيق وما أسفر عنه حكم القضاء في ذلك”.