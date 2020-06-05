أطلق محبو الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي هاشتاغ “تويت في حب هيفاء” للتعبير عن حبهم لنجمتهم المفضلة حيث تصدر الهاشتاغ قائمة الترند في لبنان.

وقد تفاعلت هيفاء وهبي مع الهاشتاغ وعلقت كاتبة: “كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق! شكرا من قلبي على هاشتاغ”.

كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق!

شكرا من قلبي على هاشتاغ #تويت_في_حب_هيفاء #haifaholics — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) June 5, 2020

هذا ولم يقتصر التفاعل مع الهاشتاغ على جمهور هيفاء وهبي بل شارك فيه ايضا عدد من الفنانين والاعلاميين مثل الفنانة اليسا التي غردب كاتبة: “نحبك هيفاء وهبي”