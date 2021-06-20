تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الترويج لأغنيتها الجديدة “لو كنت” التي جمعتها بالفنان المصري أكرم حسني وتم اطلاقها خلال الايام القليلة الماضية.

وقد نشرت هيفاء وهبي مقطع فيديو جديد، عبر حسابها على انستغرام، بفستان لونه سماوي بظهر مكشوف لتوضح التاتو عين حورس علي كتفيها وشعر ملموم وميكب مثير لها على انغام الاغنية .

كما نشرت هيفاء وهبي مجموعة صور جديدة ظهرت فيها ببنطال جلد اسود مع توب زهري اللون وشعر اشقر وعلقت كاتبة: “!!لو كنت لعبة .. كنت هابقى عروسة باربي لابسة بامبي”.

وكان أكرم حسني قد أكد أنه سعيد بالتعاون مع النجمة هيفاء وهبي لما تحظي به من جماهيرية و شعبية كبيرة في الوطن العربي فضلا عن ذكائها الفني في كل خطواتها الفنية.

وأوضح أكرم أنه يبحث دائما عن الأفكار غير التقليدية وجاءت فكرة كتابة الأغنية بعد طرح سؤال على نفسه وهو «لو مكنتش بني آدم ممكن تبقى إيه؟»، وكنت بفترض وجهة نظر «الراجل هيكون ايه والست هتكون إيه لو ماكانوش بنى آدمين؟»، ووجد حينها الكثير من الأفكار الطريفة التى يمكن طرحها للرد على هذا السؤال.

يذكر أن أكرم حسني وهيفاء وهبي طرحا يوم الإثنين عبر منصة «يوتيوب» كليب غنائي جديد يحمل عنوان «لوكنت»، ولقى إعجاباً وتفاعل كبير من الجمهور