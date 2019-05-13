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هيفاء وهبي تكشف عن المسلسل الذي تتابعه في رمضان… وهذا الممثل بهرها بأدائه!

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هيفاء وهبي

كشفت الفنانة هيفاء وهبي عن أكثر ممثل لفت انتباهها في دراما رمضان 2019، موجهة رسالة لأسرة المسلسل.

وكتبت هيفاء وهبي تغريدة عبر حسابها على تويتر قالت فيها: “الممثل الصح هو من يدرس الدور وأبعاد الشخصية لآخر نفس، أنا منبهرة بتمثيل محمد ممدوح( تايسون)، غير معقول كمية التفاصيل بملامحه التي تتغير كل ثانية! والمسلسل مهم ويجذب المشاهدين، لكن عندي طلب، أنا وكثير من المتابعين، إن اتضح أن (طارق) هو (قابيل) كلنا سنحزن، فأرجوكم من الآن نحذركم 🙄#قابيل”.

 

مسلسل “قابيل” من تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، أشرف نصر وكريم يوسف وإخراج كريم الشناوي، وبطولة محمد ممدوح وأمينة خليل ومحمد فراج وعلي الطيب ونهى عابدين وتامر نبيل وأحمد كمال وبسنت شوقي وآخرين.

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