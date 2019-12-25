هيفا ماجيك بفستان الزفاف تعلن زواجها من حبيبها.. شاهدوا كيف بدت !

اثارت ​هيفا ماجيك​ جدلا كبيرا بين المتابعين بعد نشرها مقطع فيديو لها بفستان الزفاف، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت ماجيك انها اقامت حفلة لأقاربها فقط، وستقوم بحفل زفاف ضخم لاحقا، معلقة على الفيديو قائلة: “نبارح كان اجمل يوم عندي وعفكره هيدا منو عرسي كنا عم نحتفل مع الاهل كرمال كم حدا يسد نيعووو من العقارب اللي منعرفهن عرسي اكيد حيكون اكبر واضخم ميرسي للكل وللمبدعه اهم واروع خبيره تجميل اللي اجت مخصوص كرمال هالنهار من قلبي بشكرك وكل الدعم مني الك لان عنجد بتستاهلي وعلي ابراهيم ابدعت”.













