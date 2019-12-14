هيفا وهبي: اللي خانك عامله زي دخانك

تواصل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي تصوير مشاهدها في فيلم “أشباح ​أوروبا​” الى جانب ​أحمد الفيشاوي​، ​مصطفى خاطر​، أروى جودة وآخرين.

وخضعت هيفا لجلسة تصوير في كواليس العمل بلوك شخصية ​لي لي​. ونشرت وهبي صورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وظهرت تحمل سيجارتها وهي ترتدي قبعة ​سوداء​ براقة معتمدة الشعر الأشقر وجاكيت من الجلد الأسود وبنطلون جينز. وعلّقت على الصورة قائلة: “اللي خانك عامله زي دخانك”.

ويشار الى أن أحداث فيلم “أشباح أوروبا” تدور في إطار من الأكشن والتشويق، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تؤدي هيفا دور شقيقتين توأم، إحداهما تعيش في أوروبا، والثانية مقيمة في حارة شعبية. الفيلم ​سيناريو​ وحوار الثلاثي ​أمين جمال​ ومحمد أبوالسعد وشريف يسري وإخراج محمد حماقي.