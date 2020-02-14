هيفا وهبي بالأحمر تحبس الأنفاس

نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة جديدة لها من القاهرة على صفحتها الخاصة، اذ انها تحيي هناك حفل عيد الحب في أحد الفنادق.

وأطلّت هيفا بفستان باللون الأحمر، مفتوح من الجانب من تصميم المصمم ميخاييل شمعون، أبهرت به الجمهور، فقد لاقت صورتها اعجاب الآلاف من المتابعين بوقت قليل.

الجدير ذكره ان هيفا تصوّر مسلسل “​اسود فاتح​”، من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته معتصم النهار، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف.