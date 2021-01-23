نشرت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورا جديدة من أحدث إطلالة لها على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيها بلوك كاجوال مؤلف من معطف أصفر اللون مضاد للأمطار من علامة Vetments ويبلغ سعره حوالى 560 دولاراً اميركياً.

ونسقته مع حذاء ذي كعب عال من اللون الاصفر ايضاً من المجموعة الجديدة لماركة Bottega Veneta، ويصل سعره الى 1458 دولارا أميركياً.

لكن حقيبتها هي التي خطفت الانظار وهي رياضية حمراء اللون من مجموعة Louis Vuitton Supreme ويصل سعرها الى حوالى 5990 دولارا أميركياً.





