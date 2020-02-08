هيفا وهبي تكشف بهذه الصورة حقيقة ارتباطه

نشرت النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ صورة لها على حسابها الخاص بيّنت من خلالها انها لا تعيش حاليا قصّة عاطفية، اذ انها علّقت على الصورة قائلة: “ردّة فعلي عندما يتكلمون الناس عن عيد الحب”.

واثارت هذه الصورة جدلا كبيرا بين المتابعين، الذين كانوا يظنّون ان هيفا تعيش قصة حب.

الجدير ذكره ان هيفا تصوّر مسلسل “​اسود فاتح​”، من تأليف أمين جمال، إخراج كريم العدل، وإنتاج صادق الصباح، ويشارك في بطولته معتصم النهار، أحمد فهمي، صبري فواز، عمر السعد، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح وناصر سيف.