هيفا وهبي تهدّد باللجوء الى القضاء.. بالصورة

وجّهت الفنانة ​هيفا وهبي​ رسالة قاسية لم تكشف عن أسبابها، ولكنها هدّدت فيها باللجوء إلى القضاء.

وكتبت هيفا وهبي في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “في ناس مستحيل ردّ عليهم لأن بخسر إحترامي لنفسي”. وتابعت “كلّ شي بقدر قولو أنت شخص كذّاب وعامل موضوع من وهم”.

يُذكر أن هيفا كانت قد نشرت صورة جديدة لها، بدت فيها بغاية الجمال والأناقة، وكالعادة حظيت صورتها بألاف الاعجابات والتعليقات، التي اثنت على جمالها وتميّزها وحضورها اللافت، وإرتدت كورسيه وسروالاً بموضة القماش النيود، الذي يتداخل فيه الأسود بطريقة أنثوية وعصرية رائعة.



المصدر: elfann.com

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