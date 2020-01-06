هيفا وهبي عن حادثة نانسي عجرم: يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان

ساندت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ زميلتها الفنانة ​نانسي عجرم​ بعد الحادث الذي حصل معها ومع عائلتها وقالت هيفا: ” الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان”.

الف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram

انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر 🙏🏻

ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان ! — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 5, 2020

وكان قد تعرض منزل ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.