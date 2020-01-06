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هيفا وهبي عن حادثة نانسي عجرم: يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان

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ساندت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ زميلتها الفنانة ​نانسي عجرم​ بعد الحادث الذي حصل معها ومع عائلتها وقالت هيفا: ” الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان”.

وكان قد تعرض منزل ​نانسي عجرم​ فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور ​فادي الهاشم​ زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.

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