هيفا وهبي عن حادثة نانسي عجرم: يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان

ساندت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي زميلتها الفنانة نانسي عجرم بعد الحادث الذي حصل معها ومع عائلتها وقالت هيفا: ” الف حمدلله على سلامتك حبيبتي انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر يا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان”.
الف حمدلله على سلامتك حبيبتي @NancyAjram
انتي وعيلتك وزوجك البطل يحميكم الرب من كل شر 🙏🏻
ويا ريت كل هالاشكال المجرمة يفلوا بقى من لبنان !
— Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) January 5, 2020
وكان قد تعرض منزل نانسي عجرم فجر اليوم الأحد لمحاولة سرقة لكن الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم قام بمواجهة السارق الذي كان يحمل السلاح، وبعد تبادل إطلاق النار قُتل السارق وقد تضامن معظم الفنانين مع نانسي وحاولوا الاطمئنان عليها.