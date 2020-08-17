نشرت الفنانة اللبنانية ” هيفاء وهبي ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أعربت من خلاله عن إنزعاجها من تركيز أغلب متابعي السوشيال ميديا على بعض الامور التي وصفتها ب ” التافهة ” على الرغم من الظروف التي تمر بها البلاد .

فكتبت قائلة : ” لو ركزنا بالشعوب راح نلاقي كل شعب عنده مشاكل بدو عمر فوق عمره لتنحل وتنتهي .. بس الشعب كل همه انستجرام وفيس بوك ومين ركب على مين ومين زفت مع مين وهيدي كذابة وهيدا ممثل ” .

وتابعت : ” العالم بعدا تحت الأنقاض وإنتو همكم تغنوا كايروكي على مصايبنا .. نحنا شعوب بتستاهل اللي عم بيصير فيها ما كنا نتعلم من كل هالفترة اللي مضت إنه ربنا صار باعت مليار رسالة بس لأ التفاهة أهم .. النميمة أهم .. الشماتة أهم .. الكذب أهم .. تركيب الرموش بهيدي الطريقة أهم .. وتفاهة ما بعدا تفاهة والسراق تمام والمسروق بيستاهل ” .

وأضافت هيفاء وهبي : ” اللي مفكر حاله صحفي ويتورط مع الأغبياء وينشر حيالله شي حتى لو الخبر مأخوذ من سطل زبالة وفلان قال وفلانة ردت وللقرف بقية .. لأ على فكرة عنا مصيبة لبنانية كبيرة وبعدنا عايشينا ” .

واختتمت منشورها وقالت : ” وإذا إنت نسيت فهيدا شأنك بس ما تجرب تسمح لحالك تتعامل معنا على أننا خلصنا وتجرجرني معك لمواضيع مش وقتا ولا رح اسمحلك تستغل عدم ردي على إني ساكتة أو ما عندي علم .. لا بس مش وقته ” .