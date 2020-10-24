خطفت الإعلامية اللبنانية، هيلدا خليفة، الأنظار، بإطلالة رائعة، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة والتي اقيمت مساء امس الجمعة.

وظهرت هيلدا خليفة، على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أخضر أبرزت رشاقتها، إلى جانب مكياج تناسب مع طبيعة ملامحها وجمال طلتها، منحها لمسات ساحرة.

وكان آخر ظهور لهيلدا خليفة على خشبة المسرح في عام 2016 من خلال تقديمها لفعاليات الموسم الـ11 من برنامج ستار أكاديمي. لتعود من جديد من خلال تقديمها لسهرة افتتاح مهرجان الجونة.







كانت هيلدا خليفة ظهرت في فيديو وجهت فيه رسالة إلى جمهورها قبل انطلاق فعاليات مهرجان الجونة بيومين قالت فيه: “”أنا مبسوطة كتير ومحمسة لإني قريباً هشوفكم في مصر لإني هقدم سهرة الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي، وأكيد راح يكون بالدورة الرابعة لها السنة، وبالتأكيد هيكون مميز ومختلف عن باقي السنين وراح يكون قصص فيها أشياء كتير شيقة وممتعة، إذا كنتوا في لمهرجان خليني أشوفكم وإذا لا تابعوا أحداث المهرجان”.