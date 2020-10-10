بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الساعات الماضية بسبب تعليق كتبه الممثل السوري ​وائل رمضان​ رداً على طلب متابع منه مساعدة مالية، إذ قال له:”انت حمار شي”، ليشير البعض إلى أنه قد يكون الحساب مسروق، خرج رمضان عن صمته ليؤكد أنه هو من ردّ على المتابع، موضحاً سبب ردّه بهذا الشكل.

وكتب قائلاً:”من يومين نشرت بوست وقامت الدنيا وماقعدت ..هلأ من ناحية ايجابية حلو الاهتمام كل ماحكيت كلمة بصير تريند حسب الكلمة الدارجة حاليا …..بس من الناحية التانية ، كتير بستغرب من الناس اللي مافهموا شو قصدي وهاجموني، هلأ جماعة اللي بيهاجموا اذا قلنالهم صباح الخير وبيسبوا ليثبتوا قوتهم يصطفلوا الله يكون بعونهم، بس في ناس المفروض انها بتعرفني شوي، وبتعرف شو قصدي وقت بكتب هيك شي، وانا اذا بلجأ للمزح والنكتة فهاد لاني بحب لطف الجو ، بوقت موتنا القهر والتعب واللاجدوى، انا بحاجة لافرح وكلنا محتاجين ولو كذبنا على حالنا”.



وأضاف:”وبالنسبة للبوست المثير للجدل، بحب قول، اولا نحنا ناس عاديين جدا وابسط من البساطة ، ومنشتغل لنعيش ، ومنعاني متل الناس وبنزين وخبز وكهربا ونت ومن مجاميعه، ولا قاعدين بقصور ولا بابراج عاجية ولا عنا طيارات خاصة وماسافرنا ومابتوقع حدا عايش هون مرتاح والحال من بعضه”.

وتابع:”تانيا الشخص اللي بعتلي وفي منه متايل وكل شوي بتوصل هيك رسائل على فكرة ع اساس نحنا بينضحك علينا وع اساس انا اوناسيس ، بس اللي منعرفه كلنا انو المحتاج عنجد مابيطلب ، واذا كان هاد الشخص اللي هو حتما مو محتاج ، اذا كان هالشخص سوري فما رح يطلب بالدولار ، ومين فينا عم يتعامل بالدولار اصلا قبل القانون وبعد القانون ، وبعد ارتفاع الدولار اي رقم بسيط صار بالنسبة النا مبلغ للاسف”.

وأكمل:”فالقصة نشرتها هون وواضح انها نصبة ومع هيك شلت الاسم لاني قاصد فيها امزح مو احكي عالزلمة وورجي الناس ، كيف بعض الناس مفكرينا منمشي ع تلال مصاري متل بعض المسؤولين مثلا مثلا ماقصدي شي ، او مفكرينا بينضحك علينا متل بعض المواطنين حاشا وكلا ، او اذا فرضنا واحد بالمية الطلب صحيح فمن كل عقله الاخ الكريم واللي خربط باسمه تلت مرات بالمحادثة فكر انو ببساطة فيني ادفع هالمبلغ”.

وأضاف:”ايه الله يعين كل واحد على قصصه وحياته وعلى قولة العزيزة رويدا عطية ماحدا بيعرف بقلب التاني شو في ! تالتا اللي بيعمل خير مابيقول ، وبتوقع انو ماقصرنا بيوم والله يقدرنا مانقصر”.

وختم بالقول:”رابعا واخيرا اوقات الضحك الكتير والمزح الكتير بيكون وراهم شي اخر تماما، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، الفاتحة”.