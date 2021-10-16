تعرّض الفنان اللبناني وائل كفوري لحادث سير مروع على أوتوستراد جبيل نقل على إثره إلى مستشفى المعونات، كما نقل الصليب الأحمر أحد مرافقيه إلى مستشفى سيدة ماريتيم لتلقي العلاج مساء الجمعة.

وأكد الشاعر حبيب بو انطون أن حالة كفوري مستقرة وجيدة بعد تعرضه لإصابات إثر الحادث، مشيرًا إلى أنه يجري الفحوصات في مستشفى المعونات.

ووفق الأنباء المتداولة فقد سقط وائل كفوري خارج السيارة خلال الحادث، ونجا بأعجوبة منه.

كما أكدت الصفحة الخاصة بمحبي الفنان وائل كفوري على إنستغرام أن الأخير بصحة جيدة، إلا أنه تعرض لحادث قوي استدعى دخوله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحادث الذي تعرض له وائل كفوري، إذ أشار عدد منهم إلى أن السبب الأساسي للحادث هو السقوط في حفرة على الطريق الذي يفتقد للإنارة، داعين الله أن يخرج كفوري من هذه الأزمة بأقل أضرار ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان وائل كفوري كان قد نشر عبر صفحته الخاصة على إنستغرام صورة عن الإعلان الخاص بالحفل الذي سيحييه في 19 من نوفمبر في فندق المريديان – دبي إلى جانب الفنانة هيفاء وهبي.