وائل كفوري مع فتاة عارية: “استشبهت فيكي”

شوًق الفنان اللبناني ​وائل كفوري متابعيه وجمهوره​ لأغنية الجديدة والتي تحمل عنوان “استشبهت فيكي”.

فقد نشر وائل كفوري صورة له برفقة فتاة عارية الكتفين وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق وائل كفوري على هذه الصورة قائلا: “قريبا استشبهت فيكي” دون ان يكشف المزيد من التفاصيل.