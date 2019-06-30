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وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي

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نشر الإعلامي اللبناني ” نيشان ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يوم أمس مقطع فيديو جمعه بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي للاحتفال بعيد ميلادها .

شهد الاحتفال ايضا تواجد النجم اللبناني وائل كفوري بالإضافة إلى مجموعة من اصدقائهما المقربين .

وعلق نيشان على الفيديو قائلا : ” نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال ” .

وعلى صعيد آخر انتهت نوال الزغبي مؤخرا من تصوير كليبها الجديد ” كده باي ” في ولاية جورجيا ومن المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة .

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