وائل كفوري يحتفل بعيد ميلاد نوال الزغبي

نشر الإعلامي اللبناني ” نيشان ” عبر حسابه على موقع ” تويتر ” يوم أمس مقطع فيديو جمعه بالنجمة اللبنانية نوال الزغبي للاحتفال بعيد ميلادها .

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شهد الاحتفال ايضا تواجد النجم اللبناني وائل كفوري بالإضافة إلى مجموعة من اصدقائهما المقربين .

وعلق نيشان على الفيديو قائلا : ” نحتفل بعيد ميلاد حبيبة القلب نوال ” .

وعلى صعيد آخر انتهت نوال الزغبي مؤخرا من تصوير كليبها الجديد ” كده باي ” في ولاية جورجيا ومن المقرر طرحه خلال الأسابيع المقبلة .