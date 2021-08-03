أشعل الفنان اللبناني وائل كفوري الأجواء في إحدى الحفلات التي أحياها مؤخراً في بلده لبنان حيث قدم مجموعة من أجمل اغانيه وكان بينها احدث اعماله اغنية “البنت القوية”.

وظهر وائل كفوري في مقطع فيديو تم تداوله من الحفل وهو يرقص على أنغام أحدث أعماله الفنية “البنت القوية”، وأثار الفيديو تفاعلا كبيرا وموجة من الغزل من الجمهور الذين أعجبوا برقصة كفوري وتفاعله مع الجمهور،

وكان من بين التعليقات “الله على جمالك يا ملك الأغنية اللبنانية”..وتابع آخر “حتى كفوري صار يرقص”…واضاف آخر “يجعل ما حد يرقص غيره”.

يذكر ان اغنية “البنت القوية” حققت أكثر من 28 مليون مشاهدة على اليوتيوب خلال ثلاثة أسابيع تقريباً.

كما أطلق وائل كفوري مؤخرا دويتو جمعه بالفنانة المصرية “أنغام” والذي حمل عنوان “برضه بتوحشني” والتي حققت أكثر من 3.8 مليون مشاهدة في غضون أسبوعين.