أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها الممثلة التونسية “درة زروق” التى شاركت صورة لها من طفولتها مع جمهورها، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام“، وقد أطلت درة في تلك الصورة، بتعبير وجه طفولي كشف عن ملامحها البريئه، وحازت تلك الصورة النادرة على العديد من التعليقات الإيجابية من محبي النجمة الجميلة.

صورة نادرة من طفولة الفنانة التونسية «درة»

نبذة عن بدايتها الفنّية ودراستها

درة التونسية، أو درة زروق هي ممثلة تونسية الأصل ولدت في تونس وتخصصت درجة الماجستير في الحقوق والعلوم السياسية. انضمت درة التونسية إلى فرقة “التياترو” وقد أتجهت إلي التمثيل حينها عندما شاركت في أول مسرحية لها بعنوان “مجنون”. ثم توالت الكثير من الأعمال الفنّية في المسلسلات والأفلام السينمائية التي شاركت فيها ولاقت رواجاً كبيراً.

درة الأكثر أناقة وملكة السجادة الحمراء

لمع اسم النجمة التونسية درة في عالم التمثيل منذ سنوات طويلة، كما أنّ اسمها أيضًا دخل قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة لعدد كبير من المرات، خاصة في الفترة الماضية، حيث جميعنا شعرنا أنها أصبحت تهتم كثيرًا باطلالاتها، ودائمًا ما تكون حريصة على اعتماد إطلالات أنيقة في أزياء تختارها من دور أزياء عالمية ومحلية، ولدرجه جعلت مجلات عالمية مثل «فوج» تختارها لتكون غلافًا لها، بل ومنحها لقب “النجمة الأكثر أناقة وملكة السجادة الحمراء”، فهل كانت درة النجمة الأكثر أناقة في السنوات الاخيرة في الوطن العربي؟

زواج درة التونسية

كانت الفنانة درة التونسية قد أعلنت عقد قرانها يوم 3 نوفمبر 2020م، واحتفلت بزفافها على المهندس هاني سعد في حفل فاخر، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام بإطلالات مميزة جعلتها حديث الميديا.

اختارت درة التونسية في زفافها فستان من تصميم اللبناني الشهير زهير مراد، وقيمته وصلت لـ 3205 دولار وهذا أثناء عرضه في لأحد المواقع الخاصة بالأزياء الشهيرة وسعره يعادل 48 ألف جنيه، وظهر أيضاً زوجها في جلسة تصوير عقد القرآن وهو يرتدي ساعة ماركة رولكس وسعرها وصل لـ31 ألف دولار أمريكي وهذا ما يعادل 495 ألف جنيه مصري.

هل تزوجت درة التونسية على ضرّة؟ أخذ هذا السؤال مكانه بعدما أعلنت درة التونسية زواجها من رجل الأعمال المصري هانى سعد، الذي تبين زواجه مسبقاً وأنه أب لطفلين، ليتسبب الأمر بإثارة الجدل ومواجهة درة زروق بعض المشاكل التي كادت قد تصل بها إلى السجن، بسبب زواجها من رجل قيل إنه غير منفصل عن زوجته الأولى، الأمر الذي يمنعه القانون التونسي. حيث أن قانون تونس يجرّم الزواج الثاني ويمنع التعدد، مما كاد أن يعرض درة للحبس لمدة عام وغرامة مالية”.

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