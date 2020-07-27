شارك النجم الكبير “أحمد حلمي” في وقت سابق جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بصورة له مع والدته التى أعتادات الأختفاء عن الأضواء، ليفاجئ حلمي المتابعين بتلك الصورة والتى أكدوا من خلالها علي الشبه الكبير بينه وبين والدته .

وأرفق حلمي الصورة بالتعليق مهنئًا والدته بمناسبة عيد الأم:”كل سنه وأنتي طيبه يا امي.. لو كان بأيدي أرجع الزمن تاني كنت رجعته علشان استمتع بتربيتك ليا من أول وجديد..كل عيد ام وكل ام طيبه وفخوره انها ست اولا وأم ثانيا.. ومش كل عيد ام وبس.. كل دقيقه وكل لحظه وكل ساعه نبوس ايدكو ورجليكو ودماغكو كل ام مصريه وأم عربيه وأم شهيد في كل بقعه عربيه”.

في سياقٍ آخر ، أعلن النجم أحمد حلمي، عن تدشينه قناة جديدة باسمه على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والتى كشف عنها بفيديو نشره عبر تلك القناة الجديدة، إضافة إلى حسابه الشخصى على تطبيق “تيك توك”، وقال حلمى، فى المقطع الذى صوره على الشاطئ:”عملت قناة يوتيوب جديدة.. يعنى إن شاء الله تعجبكو ودا هيكون أول فيديو أسجله على قناة اليوتيوب الجديدة.. هتلاقوا اللينك بتاع القناة تحت فى حته موجود تحت فى حته كده يعنى”.

وعلي الصعيد الفنى، دشن القائمون على منصة watch it الرقمية قسما كاملا من أجمل أعمال النجم أحمد حلمى، لهواة الأفلام الكوميدية ومحبى نجمهم المفضل، حيث اختارت المنصة 10 أفلام لنجم الكوميديا من أجل إتاحة عرضهما للجمهور بجانب باقة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات التى تعرضها المنصة خلال الفترة الماضية.