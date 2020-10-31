حل الفنان ”أحمد فهمي” ضيفا مع الدمية الشهيرة ”أبلة فاهيتا” في ثاني حلقات الموسم الجديد من برنامجها ”لايف من الدوبليكس”، الذي يعرض على قناة ON TV. وتصدر أسم الفنان أحمد فهمي بعد عرض تلك الحلقة التريند علي موقع التغريدات “تويتر”.

وحرص عدد كبير من مستخدمي منصات السوشيال ميديا المختلفة، على التعليق على ظهور فهمي في الحلقة الثانية من برنامج الدمية الشهيرة، مشاركين ببعض الفيديوهات من الحلقة التي حققت شعبية كبيرة بعد ساعات من طرحها عبر التلفزيون.

وخلال اللقاء استضافت أبلة فاهيتا والدة أحمد فهمي معه، حيث قالت :”كنت أريد أن أرزق ببنت ولكن الآن لدى العديد من البنات زوجات أولادى وبناتهم، وأن أحمد كان شقى وممثل منذ صغره فأتذكر أن أول مرة مثل عليا عندما كان عمره ثلاث سنوات أنه ميت وظننا أنه شرب كلور وذهبنا للمستشفيات وفى النهاية عندما وجد نفسه سيشرب شىء ما أستيقظ على الفور”.

وأضاف الفنان أحمد فهمي خلال لقائه ببرنامج لايف من الدوبلكس الذى تقدمه أبلة فاهيتا ويذاع على قناة on، أكره الساحل جدا ولا أحب أن أذهب إليه وأشعر وكأننى أصيف فى نادى الجزيرة، وأحب نويبع جدا، وعن سؤاله هل تملك هنا الزاهد زوجته باسورد الأكونت الخاص به قال لم أكن أملك حساب على السوشيال ميديا فقبل خطوبتنا قامت هى بعمل حساب خاص بى وبالتالى أصبح معها الباسورد ومن يومها تعرفه، وبعد الزواج لم أستطع تغييره لأن تغييره يعنى أنى أقوم بأمر خاطئ.

يُذكر أن أبلة فاهيتا استضافت في أولي حلقات الموسم الجديد، الفنان محمد الشرنوبي، والذى قال إنه بعد أن تزوج منذ فترة قصيرة اكتشف أن الزواج حلو وليس كما يدعى الكثيرون وأنه سعيد جدا بحياته الجديدة مع زوجته راندا، كما أكد أنه قام بالتمثيل والغناء ومؤخرا قام بالتلحين فالتلحين هو أمر متوارث فى عائلته، وقام بتلحين العديد من الأغانى ولكن لم يظهر للنور سوى أغنيتين فقط وهم أغنية ” قلبى إرتاح ” والتى غناها فى فرحه ولاقت نجاحا كبيرا، وأغنية “مين فينا”.