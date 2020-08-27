شاركت الفنانة المصرية “أنغام” جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام”، بصورة مجمعة شهدت ظهور نادر لوالدتها السيدة، “مجيدة عبد العليم”، التي خطفت أنظار المتابعين بظهورها النادر.

وأرفقت أنغام تلك الصورة المدمجة بكلمات من الحب لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها فكتبت :”كل سنه وانت بركة عمري يا ماما وربنا يبارك في عمرك ويبارك في صحتك”، وانهالت تعليقات المتابعين التي هنئت والدتها وتمنت لها دوام الصحه والعافية.

كما شاركت الفنانة المصرية “زينة” عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو من حفل الفنانة أنغام في دار الأوبرا المصرية. وظهرت في هذا الفيديو، والدة الفنانة أنغام التي كانت تجلس إلى جانبها في الحفل، وكان من الواضح على ملامحها التأثر بأغنية ابنتها أنغام وصوتها وإحساسها على المسرح. وعلقت زينة على الفيديو فكتبت:”عن قلق الأم وخوفها ودموعها وفرحتها إحساس غريب. وأنا قاعدة جنبها وسامعة ضربات قلبها وشايفة دموعها. الأم فرحانة بنجاح ابنتها. والدة أنغام في حفلة أنغام دار الأوبرا المصرية”.

في سياقٍ آخر، تعرضت إطلالة أنغام بفستان صيفي أبيض جريء بتصميم أقرب للكاش مايوه، على البحر لردود أفعال متباينة من جانب محبيها، وذلك بعد أن نشرت النجمة صورة جديدة لها عبر حسابها على “إنستجرام” للترويج لأغنيتها الفردية الجديدة “بحبك وبرتاحلك”، وقامت أنغام بتصوير مقطعاً دعائياً خاصاً بالأغنية على الشاطئ، لتتلقى تعليقات متباينة من جمهورها الذي عبر قطاع كبير منه عن دهشته بسبب اختيارها لتلك الإطلالة الجريئة، بينما قال آخرون إن الإطلالة تناسب فكرة تصوير الأغنية على الشاطئ وليس بها ما يسيء.

كما تصدرت الفنانة أنغام التريند علي السوشيال ميديا وكافة المنصّات الإعلامية مؤخراً، وذلك بعد إنفصالها رسمياً عن زوجها الموزع الموسيقي “أحمد إبراهيم”، وأوضح أحمد إبراهيم خلال لقائه من الإعلامى رامي رضوان فى برنامج مساء dmc، أنه التزم الصمت مع الجدل السوشيال ميديا بعد زواجه من أنغام ومن بعد انفصاله عنها؛ حيث قال، “كنت حريص على عدم إدخال حياتى الشخصية مع المهنية والأزمة الأخيرة أظهرت لى نوايا لناس كثيرين استكتروا عليّ أن الضوء اتسلط عليه وأنا لو محتاج وبسعى للشهرة كنت ظهرت فى برامج من زمان وتحدثت عن أعمالى الفنية”.