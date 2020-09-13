عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور والفيديوهات عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، ومشاركة المتابعين بها، وأرفاقها برسائل مؤثرة تعبر عن مدي الحب والروابط الوثيقة التى تجمعهن بأمهاتهن، ومن أبرز هؤلاء النجمة التونسية “درة”، التى تداول النشطاء علي السوشيال ميديا مجموعة من الصور شهدت ظهور والدتها لأول مرة واستطاعت أن تخطف الأنظار بجمالها وبتقارب الشكلي معها .

درة زروق مع والدتها

صورة نادرة لوالدة الفنانة “درة زروق” في شبابها

درة التونسية ووالدتها

في سياقٍ آخر، خطفت درة الأنظار بظهورها في فرح الفنانة هند عبد الحليم، والتي احتفلت بزفافها على كريم قنديل، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين شاركوا مع جمهورهم اللقطات الأولى لحفل الزفاف. وكان من بين المدعوين الفنانة درة، التي ظهرت مرتدية فستان أنيق باللون الأزرق، ونشرت صور من حفل الزفاف معلقة عليها: “الحب لا يتعلق بعدد الأيام أوالشهور والسنوات التي تقضونها معاً، الحب يتعلق بمقدار مدى حبكم لبعضكما البعض أتمنى لك كل التوفيق يا جميلتي”.

وعلي الصعيد الفني، تعاقدت النجمة التونسية “درة زروق” مؤخرا على “فيلم الكاهن” من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن، اذ تقدم دور البطولة أمام هاني سلامة، ويشاركهم في بطولة الفيلم الممثل محمد ممدوح “تايسون” .